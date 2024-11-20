"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مسودة الاتفاق الذي يجر العمل على ابرامه بين لبنان واسرائيل لوقف اطلاق النار، وذلك بعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان.وبحسب الصحيفة، فان مسودة الاتفاق تضمنت بندا ينص على وقف إطلاق نار تجريبي لمدّة 60 يوماً، ينسحب في خلالها حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، ويتم بعد ذلك نشر قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان.كما ذكرت الصحيفة، أن المسودة نصت على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.كذلك نصت المسودة على تشكيل لجنة للرقابة تضم دول عدة من بينها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا ودول أخرى، بالاضافة الى بند حرية العمل لإسرائيل في حال خرق حزب الله الاتفاق، وذلك بحسب "يديعوت أحرونوت".