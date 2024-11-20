"مركز الملك سلمان للإغاثة" يستمر في تنفيذ مشروع كنف 3

أعلن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، أنه "يستمر بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء في تنفيذ مشروع كنف 3 في لبنان لعام 2024".



وأشار المركز في بيان، إلى أن "المشروع يشمل توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الأطفال الأيتام وذوي الحاجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة طرابلس وبيروت وزحلة".



ولفت إلى أن "٤٣٠ طفلا من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في عكار وبيروت وجبل لبنان والبقاع استفادوا منه".