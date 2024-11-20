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شقير: هناك جدية لدى حزب الله في إنهاء القتال والطابة اليوم بيد إسرائيل
أخبار لبنان
2024-11-20 | 14:55
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شقير: هناك جدية لدى حزب الله في إنهاء القتال والطابة اليوم بيد إسرائيل
رأى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن "هناك جدية لدى حزب الله في إنهاء القتال"، معتبرا أن "جميع الفرقاء يقومون بجهود كبيرة لانهاء ما يحصل والطابة اليوم بيد إسرائيل".
وشددد شقير، في حديث لبرنامج "حوار المرحلة"، عبر شاشة الـLBCI، على أننا "نريد أن نبني دولة من جديد، ومن دون بناء دولة سنبقى كما نحن ومن الممكن أن نتراجع أكثر"، مشيرا الى أن "الجميع يساعد اليوم في إقناع حزب الله لنخرج من المكان الذي نحن فيه".
ولفت شقير الى أن "لا خيار لنا سوى طاولة الحوار بعد الحرب، وعلى حزب الله ان يقرر اي لبنان يريد"، وأضاف أن "اخافة اسرائيل تكون ببناء دولة قوية وآن الاوان لنقول لبنان أولاً".
وتابع: "حزب الله اضطر للدخول في حرب الاسناد لمصلحة ايران وهي التي تدير الامور على الارض وهناك خطان سياسيان في طهران".
كما شدد شقير على أنه " يجب تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله، ولو اتفقت القوى المسيحية على اسم واحد للرئاسة قبل بداية الحرب لكان لدينا اليوم رئيس جمهورية وترشيح جهاد ازعور لم يكن جديا".
وأكد شقير أن "الدول العربية لم تبتعد عن لبنان بل نحن من ابتعدنا عنها".
كما رأى شقير أن "المنطقة لا تحتمل حربا كبيرة واليوم هناك ثقة بالقطاع المصرفي أكثر من السابق ، والدولة اليوم تعيش من القطاع الخاص الشرعي واذا لم يعمل هذا القطاع من جديد فلا وجود للدولة"، مضيفا أننا "بحاجة لخطة هيكلة القطاع المصرفي ونحن بحاجة لـ5 أو 10 سنوات لإعادة ثقة المستثمرين بلبنان".
وفي السياق نفسه، قال شقير إن "الدول العربية قدمت الكثير للبنان والرئيس نجيب ميقاتي قام بجهود جبارة ليبعد الحرب عنا ولكن ما حصل قد حصل، ومع رئيس جديد وحكومة جديدة اما أن نبني لبنان الجديد واما على لبنان السلام".
كذلك، أشار شقير الى أن "الدول الصديقة تحبنا لكن نحن لا نحب نفسنا"، داعيا الى "دعم القطاع الخاص الشرعي"، مضيفا أنه "يجب أن نسن القوانين للحفاظ عليه وعلى القوى السياسية كلها وأولها حزب الله أن تقتنع أنه علينا أن نبني دولة قوية".
وتابع: "لم نصل الى خطة مع صندوق النقد لأنه لم يكن هناك قرار خارجي بأن يقف لبنان من جديد وحق المودع مقدس والدولة هي المسؤولة وهي ليست فقيرة".
وتمنى شقير "رجوع الرئيس سعد الحريري الى لبنان"، مؤكدا أن لا معلومات لديه حول هذذا الأمر، معتبرا أنه "من المبكر التحدث عن رئاسة الحكومة ولننتخب رئيسا للجمهورية في البداية".
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