شهداء وعشرات الجرحى اثر الغارات على بلدة معركة

أعلن رئيس بلدية معركة، قضاء صور، عادل سعد أن "البلدة تعرضت لثلاثة غارات مساء اليوم في مناطق مكتظة بالسكان، يقطنها مدنيون.



وتم انتشال 5 شهداء و23 جريحا، فيما عملية رفع الأنقاض مستمرة بحثا عن مفقودين.



كما تم انتشال مختار البلدة احمد خليل، مع شخص آخر، وهما على قيد الحياة.



