المكاري إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر لحماية الصحافيين

غادر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري لبنان متجهاً إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمر لحماية الصحافيين من تنظيم "البرنامج الدولي الحكومي لتنمية الاتصال" IPDC التابع لمنظمة "اليونيسكو".



ومن المقرّر أن يلقي الوزير المكاري كلمة لبنان هناك، وأن يسلّط الضوء على خطورة ما تقوم به إسرائيل، لناحية الاستهداف الممنهج للجسم الإعلامي اللبناني.



,يكتسي المؤتمر أهميّة خاصّة، لأنّ "البرنامج الدولي الحكومي لتنمية الاتصال" هو المحفل الوحيد في الأمم المتحدة المخصّص لتعبئة جهود المجتمع الدولي، بهدف تأمين بيئة صحيّة لنمو الصحافة الحرّة والتعدديّة، ولتأمين سلامة الصحافيين.