مصرف الإسكان يحصد "جائزة التميٌز والإنجاز المصرفي العربي لعام ٢٠٢٤"

مَنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مصرف الإسكان "جائزة التميُّز والإنجاز المصرفي العربي لعام ٢٠٢٤"، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي والمالي الذي عُقد في القاهرة في حضور حشد من المصرفيين ورجال الأعمال العرب.



وتسلم الجائزة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب من رئيس الاتحاد الدكتور جوزف طربيه.