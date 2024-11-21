تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك

حذّر المتحدر باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت وحارة حريك.



وقال "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش اسرائيل على المدى الزمني القريب، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".