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وصول طائرة من روسيا الاتحادية تحمل مساعدات غذائية وطبية
أخبار لبنان
2024-11-21 | 04:48
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وصول طائرة من روسيا الاتحادية تحمل مساعدات غذائية وطبية
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 21/11/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات غذائية وطبية مقدّمة هبة من روسيا الاتحادية لصالح الجيش اللبناني. جرى تسلّم الهبة بحضور السفير الروسي في لبنان Alexander Rudakov، وممثل العماد قائد الجيش العماد جوزاف عون.
أخبار لبنان
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