عماد الأشقر للـLBCI: المهمّ الآن ان المدارس انطلقت بوقف اطلاق نار أم لا..

أعلن المدير العام لوزارة التربية والتعليم عماد الأشقر ان " العام الدراسي في القطاع الرسمي سار بشكلٍ سليم، ولكن ليس بشكل طبيعيّ، وقد بلغ العدد 270 ألف تلميذ منهم 210 الاف حضوريًا و60 الف عن بعد، وقد بلغ عدد المدارس التي تعلّم حضوريًا 534 مدرسة، أما المدارس التي تعلم عن بعد فبلغت 340 مدرسة وعدد الاساتذة 22 ألف أستاذ".وعن خطة ما بعد الحرب قال الاشقر في حديث للـLBCI "مدارس كثيرة قد تم تأهيلها لكي تكون مراكز ايواء، وبعد الحرب تحتاج هذه المدارس الى اعادة تأهيل من جديد لتعود الى وضعها السابق قبل الحرب".واضاف "المهمّ الآن ان المدارس انطلقت بوقف اطلاق نار أم لا".