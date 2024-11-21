وزير المهجرين للـLBCI: أي عملية بناء مخيمات جديدة بالقرب من مجرى الليطاني "ممنوعة"

أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن نهر الليطاني يبدأ من بعلبك ويستمرّ حتى سدّ القرعون، مشيرا الى وجود تولث أساسا في النهر بسبب المصانع والقرى المجاورة.



وشدد في حديث للـLBCI، على أن أي عملية بناء مخيمات جديدة بالقرب من مجرى الليطاني "ممنوعة" سواء بترخيص من وزير الداخلية أو بدون ترخيص.



وقال: "هذا العمل ممنوع، فالنهر ملوث ويجب أن نحارب التلوث".