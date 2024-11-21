تيننتي لـ"الوكالة الوطنية": لا صحة للانباء عن جولة ل"اليونيفيل" في بعلبك

أعلن المتحدث الرسمي باسم" اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث الى "لوكالة الوطنية للاعلام"، أن إحدى وسائل الإعلام أوردت خبراً مغلوطا مفاده أن "وفداً من اليونيفيل مؤلفاً من ثماني سيارات جال داخل مدينة بعلبك"، موضحاً انه " لا توجد آليات لليونيفيل في بعلبك".