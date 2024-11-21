هبة عاجلة من العراق للبنان

تبلّغ وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض من السلطات العراقية عبر شركة النفط العراقية SOMO هبة جاهزة للبنان بقيمة 15 مليون ليتر غاز أويل بقيمة 10 مليون دولار، على أن يتم إجراء الترتيبات اللازمة لتسلمها.