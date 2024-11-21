الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"وطن الإنسان": لممثليّ الشعب الحقّ بالاطّلاع والتصويت على أيّ اتفاق

أخبار لبنان
2024-11-21 | 09:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;وطن الإنسان&quot;: لممثليّ الشعب الحقّ بالاطّلاع والتصويت على أيّ اتفاق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"وطن الإنسان": لممثليّ الشعب الحقّ بالاطّلاع والتصويت على أيّ اتفاق

هنّأ "مشروع وطن الإنسان" اللبنانيين بحلول عيد الاستقلال الذي يرتدي هذا العام طابعاً استثنائيّاً وسط ما يمرّ به لبنان من حرب مصيريّة.

وشدّد  المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" بعد اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام، على ضرورة العمل كي تكون نهاية هذه الحرب بداية جديدة لكلّ الافرقاء، للحفاظ على لبنان بأديانه وتنوّعه وتعدّده، مشيرا الى أن "الأهم أن يبقى كبلد توازنات سياسيّة وطائفيّة وثقافيّة تحت مظلّة وطن الرسالة والحريّات والانفتاح".

وتوقّف "مشروع وطن الإنسان" عند المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ و"حزب الله". 

واعتبر أنّ البنود التي سرّبت لا تحمي لبنان في المستقبل، من إمكانيّة تسجيل اعتداءات اسرائيليّة محتملة، وفي عدم معالجة مرحلة ما بعد الحرب في الداخل اللبنانيّ إن لناحية مصير السلاح أو التعامل مع قضيّة النزوح الكبير مقابل الدمار الشامل لبعض المناطق. وأكّد المجتمعون على حقّ ممثليّ الشعب بالاطّلاع والتصويت على بنود أيّ اتفاق محتمل. 

وشدّد "مشروع وطن الإنسان" وبعد الاطّلاع على التقارير التي خمّنت الخسائر الناجمة عن الحرب بمليارات الدولارات، على أنّ من المستحيل أن تغطّي الدولة تكاليف إعادة الإعمار دون مساعدة الاشقّاء العرب والمجتمع الدوليّ، لافتا الى أنه "يتوجّب علينا تقديم الضمانات اللازمة بإعادة بناء المؤسّسات بشفافيّة واحتراف، وبما يؤمّن الاستقرار السياسيّ والإقتصاديّ والأمنيّ الذي يعيد الثقة بلبنان واللبنانيين".

أخبار لبنان

الإنسان":

لممثليّ

الشعب

الحقّ

بالاطّلاع

والتصويت

اتفاق

LBCI التالي
ثلاث غارات تستهدف منطقة حارة حريك فجرا...
إنذار من أدرعي الى سكان حارة حريك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:43

حنكش لـ"حوار المرحلة": عبارة "حق الدفاع عن النفس" مطاطة جدا ولا أحد يحق له الدفاع عن الشعب اللبناني الا الجيش وعلى الدولة اللبنانية أن تلتزم بدورها وأن تكون هي المفاوض

LBCI
آخر الأخبار
14:35

حنكش لـ"حوار المرحلة": مجلس النواب هو ممر إلزامي لأي اتفاق والأهم اليوم هو الوصول الى وقف اطلاق نار والالتزام بالدستور وبالاتفاقات الدولية والتفاوض في اليومين الأخيرين هو الذي أدى الى التفاؤل الحاصل

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-20

"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...

LBCI
أخبار دولية
2024-11-20

وزير الخارجية الإسرائيلي: أي اتفاق مع لبنان يجب أن يضمن "حرية التحرك" ضد حزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:44

ناصر للـLBCI: استعادة السلاح إلى كنف الدولة يكون عبر التفاهم وليس الخلاف مع “حزب الله”

LBCI
آخر الأخبار
10:33

مركز الملك سلمان للاغاثة: مستمرون بمشروع "كنف 3" لتوزيع ملابس شتوية على الايتام وذوي الحاجات

LBCI
خبر عاجل
09:47

أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة عدة لحزب الله في الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
09:33

صلاة من أجل السلام في لبنان بذكرى الاستقلال في جامعة الروح القدس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:34

منظمة العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-29

لجنة التنسيق اللبنانية – الاميركية: وقف الحرب مصلحة إقليميَّة – دوليَّة... والأولوية لتطبيق القرارات الدَّوليَّة

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-02

قرار للحلبي حول تحديد مسارات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2024/2025

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-17

بالصور: الدمار الهائل الذي خلّفته الغارات الاسرائيلية على الحدت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:18

عين التينة تتابع محادثات هوكستين

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد الهدوء الذي ساد... منطقة بعلبك في دائرة الإستهداف مجددًا

LBCI
أمن وقضاء
08:13

غارات على صور بعد سلسلة تحذيرات

LBCI
أمن وقضاء
08:10

محور الخيام شهد محاولات تقدم إسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
06:27

هوكستين يلتقي نتانياهو اليوم..اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

الميدان احتدم من جديد...اليكم الصورة من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
03:51

العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
03:49

ليل النبطية لم يكن هادئاً…

LBCI
أخبار دولية
03:42

هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:39

تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك

LBCI
خبر عاجل
08:33

تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...

LBCI
خبر عاجل
03:38

أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

LBCI
خبر عاجل
01:20

تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

LBCI
أخبار لبنان
06:38

أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك..

LBCI
أمن وقضاء
13:08

مُسبّبو حريق نابيه في قبضة قوى الامن

LBCI
خبر عاجل
06:58

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة وبحق قيادي في حماس

LBCI
آخر الأخبار
16:58

وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More