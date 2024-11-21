ناصر للـLBCI: استعادة السلاح إلى كنف الدولة يكون عبر التفاهم وليس الخلاف مع “حزب الله”

أكّد أمين السر العام في” الحزب التقدميّ الإشتراكيّ” ظافر ناصر أنّه من المفترض أن يبقى اللبنانيون حذرين.

وأوضح، للـLBCI، أنّ المبعوث الأميركيّ آموس هوكستين خرج، بعد لقاءاته ومفاوضاته وزياراته، في لبنان، بانطباع أوحى فيه بأنه حقق تقدمًا في المفاوضات، لكنّ النتيجة النهائية تبقى عند الجانب الإسرائيليّ.

وقال إنّ استعادة السلاح إلى كنف الدولة يكون عبر التفاهم وليس عبر الخلاف مع “حزب الله”.

وأضاف: “نحن مع انتخاب رئيس اليوم قبل الغد ومع تأمين كل ما يلزم للنازحين.”

وشدّد على أنّه ليس كل من يخالف “حزب الله” الرأي يكون خائنًا وأنّه في الوقت نفسه، لا “نستطيع أن نتمنّى هزيمة الحزب، لأنّها لن تكون محصورة بالحزب ونتائجها سترد على البلد كاملًا”.

وقال: “لم نتراجع يومًا عن موقفنا الأساسيّ المرتبط بأنه لا بد من هذه الدولة أن تكون هي صاحبة القرار في الإستراتيجية الدفاعية.”