الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ناصر للـLBCI: استعادة السلاح إلى كنف الدولة يكون عبر التفاهم وليس الخلاف مع “حزب الله”

أخبار لبنان
2024-11-21 | 10:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ناصر للـLBCI: استعادة السلاح إلى كنف الدولة يكون عبر التفاهم وليس الخلاف مع “حزب الله”
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ناصر للـLBCI: استعادة السلاح إلى كنف الدولة يكون عبر التفاهم وليس الخلاف مع “حزب الله”

أكّد أمين السر العام في” الحزب التقدميّ الإشتراكيّ” ظافر ناصر أنّه من المفترض أن يبقى اللبنانيون حذرين.

 

وأوضح، للـLBCI، أنّ المبعوث الأميركيّ آموس هوكستين خرج، بعد لقاءاته ومفاوضاته وزياراته، في لبنان، بانطباع أوحى فيه بأنه حقق تقدمًا في المفاوضات، لكنّ النتيجة النهائية تبقى عند الجانب الإسرائيليّ.

 

وقال إنّ استعادة السلاح إلى كنف الدولة يكون عبر التفاهم وليس عبر الخلاف مع “حزب الله”.

 

وأضاف: “نحن مع انتخاب رئيس اليوم قبل الغد ومع تأمين كل ما يلزم للنازحين.”

 

وشدّد على أنّه ليس كل من يخالف “حزب الله” الرأي يكون خائنًا وأنّه في الوقت نفسه، لا “نستطيع أن نتمنّى هزيمة الحزب، لأنّها لن تكون محصورة بالحزب ونتائجها سترد على البلد كاملًا”.

 

وقال: “لم نتراجع يومًا عن موقفنا الأساسيّ المرتبط بأنه لا بد من هذه الدولة أن تكون هي صاحبة القرار في الإستراتيجية الدفاعية.”

أخبار لبنان

آخر الأخبار

للـLBCI:

استعادة

السلاح

الدولة

التفاهم

الخلاف

الله”

LBCI التالي
ثلاث غارات تستهدف منطقة حارة حريك فجرا...
إنذار من أدرعي الى سكان حارة حريك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-16

ابو الحسن للـLBCI: الطائف في توازناته يعطي الفرصة للجميع لأن يكون له وجود قوي وليس صحيحًا أن العودة الى كنف الدولة تضعف اي فريق

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-15

إلياس حنكش للـLBCI: أكبر نصر للدولة يكون بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني ولا أحد يحمي "حزب الله" والمواطن الشيعي إلا الدولة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-05

ظافر ناصر للـ LBCI: الاستراتيجية الدفاعية تُعتبر حلاً في مسألة السلاح الا أن اي ملف اشكالي له تداعيات سلبية في الداخل لا يجب الا ان يكون بالتفاهم والحوار لا تعكير الوضع بشكل أسوأ

LBCI
آخر الأخبار
09:19

شري للـLBCI: عناصر قوة لبنان هي ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ونحن لا نريد ان يكون لبنان لقمة سائغة للعدو ونريد جيشًا قويًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بيروت تقوم من حزنها بالأمل الذي يحمله لاعبو منتخب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الإحتلال الإسرائيلي يفصل مرجعيون عن النبطية ويكثف عملياته للسيطرة على الخيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد هدوء ساد منذ فجر الثلاثاء... الغارات تجددت على الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

واشنطن تواصل التفاوض وباريس ترغب برعاية إعلان الإتفاق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-02

البابا فرنسيس يدعو الى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام في 7 تشرين الأول

LBCI
منوعات
2024-09-08

بعد ارتباطه بـ9 نساء في الوقت نفسه... هذا ما حصل مع رجل برازيلي!

LBCI
خبر عاجل
2024-10-21

طائرة مساعدات سعودية جديدة تصل الى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في واشنطن... تفاؤل مرهون بالموقف الإسرائيلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بيروت تقوم من حزنها بالأمل الذي يحمله لاعبو منتخب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الإحتلال الإسرائيلي يفصل مرجعيون عن النبطية ويكثف عملياته للسيطرة على الخيام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بعد هدوء ساد منذ فجر الثلاثاء... الغارات تجددت على الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

غضب إسرائيلي وإنقسام عالمي حول قرار المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

واشنطن تواصل التفاوض وباريس ترغب برعاية إعلان الإتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في واشنطن... تفاؤل مرهون بالموقف الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتائج جولة المباحثات بين هوكستين ونتيناهو اليوم...

LBCI
أخبار دولية
13:15

يوم دراماتيكي في إسرائيل... وتفاؤل مشوب بقليل من القلق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 21-11-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:39

تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك

LBCI
خبر عاجل
08:33

تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...

LBCI
خبر عاجل
03:38

أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:59

أدرعي: الجيش الاسرائيليّ استهدف مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تحتية لـ”حزب الله” في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:38

أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك..

LBCI
خبر عاجل
01:20

تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

LBCI
خبر عاجل
06:58

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة وبحق قيادي في حماس

LBCI
آخر الأخبار
16:58

وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More