شيخ العقل: تضامن اللبنانيين وقيام دولتهم هو السلاح الامضى في المواجهة

تمنّى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى "لو ان مناسبة عيد الاستقلال تحل في ظروف افضل من تلك التي يعيشها اللبنانيون اليوم، بفعل الحرب القاسية والمدمرة التي تمر على الوطن المضرّج بدماء شهدائه وجرحاه، واضطرار الكثيرين من ابنائه إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم قسرا".

وشدد الشيخ ابي المنى خلال استقباله وفدًا ممثلًا لعدد من الاحزاب في لبنان، على أنّ "تحدّي تجاوز الحرب وسائر الأزمات التي يواجهها لبنان، تتطلب تضافر جهود الجميع، بما يعكس حقيقة الارادة الوطنية الجامعة في هكذا حال، وفي الدفاع عن لبنان الوطن والكيان، مهما بلغت التحديات".

واعتبر ان "وحدة اللبنانيين الوطنية والتفافهم حول القوى العسكرية والأمنية، واعادة النهوض بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية والرسمية وعلى رأس الاولويات انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة، تبقى السلاح الامضى في الدفاع عن الاستقلال الحقيقي".

وتناول الوفد في اللقاء مع شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت اليوم، التطورات الراهنة ومستجدات الحرب وتداعياتها على الساحة اللبنانية.