أدرعي: الجيش الاسرائيليّ استهدف مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تحتية لـ”حزب الله” في بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه “للمرة الرابعة اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية، الجيش الاسرائيليّ استهدف مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تحتية لحزب الله في بيروت.”

وكتب على “اكس”:

“أغارت طائرات حربية لسلاح الجو من جديد وبتوجيه استخباريّ من هيئة الاستخبارات العسكرية على عدة أهداف في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تابعة حزب الله.

تأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف مواقع الانتاج ومستودعات السلاح التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في قلب بيروت.

جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله بسكان لبنان دروعًا بشرية.

قبل الغارات اتخذت خطوات عديدة من شأنها تقليص امكان اصابة المدنيين شملت جمع معلومات استخبارية مسبقة واستخدام الاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان من المنطقة.”