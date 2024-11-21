الجميل: البلاد على كف عفريت ومهما اشتدت العاصفة على خطى بيار مستمرون

رأى الرئيس السابق أمين الجميل أن البلاد على كف عفريت وأن العفريت معروف من هو، لافتا الى أنه "اتضح ان اغتيال القادة ما هو الا لاحداث الفراغ والامساك بالمؤسسات لاغراض باتت واضحة".وقال الجميل في ذكرى استشهاد الوزير بيار الجميل: "الساحة ليست سائبة ومهما اشتدت العاصفة نحن على خطى بيار مستمرون".وأضاف: "بيار لم يكن مجرد شخصية سياسية بل كان رمزًا للصدق والنزاهة والعمل الوطني المجرد".وشدد على أننا "في مواجهة المأساة والمخاطر الوجودية علينا أن نعود إلى رسالة بيار فتكون خارطة طريق للحفاظ على لبنان".