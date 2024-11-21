يعقوبيان لـ”جدل”: يمكن توقّع سنة دموية باستلام ترامب

أكّدت النائبة بولا يعقوبيان أنّ “الطائف لم يُطبّق يومًا وهو ينص على بسط سيادة الدولة ولم سلاح الميليشيات وكلام الاستمرار في الميدان غير واقعيّ”.

وقالت لـ”جدل”: “رئيس مجلس النواب نبيه بري يخالف الدستور والمواثيق، فما يتم الآن من تفاوض يظهر ذلك.”

ولفتت إلى أنّ الأمل يكمن في أن تكون زيارة الموفد الأميركيّ آموس هوكستين تستكمل المناقشات وأن يكون هناك كوة ما تُفتح قبل استلام الرئيس الأميركيّ المنتخب ترامب.

ورأت أنّه “يمكن توقّع سنة دموية باستلام ترامب”.

واعتبرت أنّ لبنان محكوم من مافيا، “فيأخذوننا من حرب إلى مصيبة ولم نترك كنوّاب مستقلين عملية ضغط ديمقراطية لم نقم بها لإنقاذ الوطن”.

وقال إنّه لا يبدو أنّ هناك أجواء سريعة في شأن المفاوضات.