تحذير اسرائيلي الى سكان برج الشمالي ومعشوق..

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: برج الشمالي ومعشوق.



وقال "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر."



واضاف "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".