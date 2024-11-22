تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي "جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له - هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبًا".



وقال "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب، ومن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".