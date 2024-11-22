تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له - هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبًا
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى… pic.twitter.com/ia6ka63fjU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له - هذا المبنى كان من المفترض استهدافه يوم أمس لكنه سيتم استهدافه قريبًا
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى… pic.twitter.com/ia6ka63fjU