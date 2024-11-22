الجيش الاسرائيلي يحذّر سكان البلدات الجنوبية: المنصوري واسكندرونة ومجدل زون ومزرعة بيوت السياد والحوش

حذّر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: المنصوري, اسكندرونة, مجدل زون, مزرعة بيوت السياد, الحوش.



وقال "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير."



واضاف "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر،يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".