غارة بين القطراني وشبيل تتسبب بانقطاع الكهرباء عن 4 بلدات

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بثلاثة صواريخ بين القطراني وشبيل بمحاذاة الخط العام، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات القطراني وداريا وشبيل والسريرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



كما أصاب صاروخ حسينية شبيل.