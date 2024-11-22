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حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
أخبار لبنان
2024-11-22 | 06:08
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حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
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حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
تلقى لبنانيون اتصالات من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق، حتى وردت اتصالات للبنانيين خارج البلاد.
بحسب مصادر امنية للـ LBCI، ارتفعت في الايام الاخيرة وتيرة هذه الاتصالات، ومن الصعب تتبع هذه الاتصالات لأنها تعتمد خلة خدمة تُشترى عبر الانترنت، التي تسمع بالاتصال بأرقام، إلا انها تظهر ارقام متصلة أخرى عن الحقيقية، وبالتالي هذه الاتصالات قد تكون من داخل لبنان أم خارجه.
هذه الاتصالات تأتي في اطار الحرب النفسية ام الاخبار الكاذبة، أم حتى على سبيل "المزاح".
لذلك، عند تلقي اي اتصال يُرجى التواصل مع الاجهزة الامنية والرقم 112 أم الامنيين في المنطقة، لإجراء التقييم الامني والحصول على الحقيقة.
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