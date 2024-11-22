السفير السعودي يستقبل كتلة تجدد... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم، كتلة تجدد النيابية، التي ضمت النواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوض.



وجرى خلال اللقاء عرض لمختلف التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وما وصلت اليه المساعي الجارية على أكثر من صعيد، لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الخماسية لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان.