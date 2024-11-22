بري لمناسبة الإستقلال: الإستقلال يبقى تحديًا يوميًا للجميع عملاً وجهادًا



لمناسبة العيد ال 81 للاستقلال، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "الإستقلال حزين هذا العام ، لكنه يبقى تحدياً يومياً للجميع ، عملاً وجهاداً من دون يأس صوناً للوحدة الوطنية وعدم التفريط بأي ذرة من ترابنا ، جنوباً وشمالاً وشرقاً وبحراً".



وأضاف أن الإستقلال يُصنع ويُصان بالصمود والصبر والثبات وبالتضحيات مهما غلت دفاعاً عن لبنان وهويته وثوابته.



وختم رئيس المجلس قائلا: "الرحمة للشهداء ضباطاً ورتباء وجنودأ وعسكريين ومقاومين ومدنيين يعمدون الإستقلال بدمهم شهادة في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وأطماعها وهمجيتها من أجل أن يبقى لبنان لكل ابنائه".