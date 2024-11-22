إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفيل في لبنان

أفاد مصدران حكوميان بأن أربعة جنود إيطاليين أصيبوا في هجوم على مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة شمع بجنوب لبنان.وقال أحد المصدرين إن "أربعة جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة وحياتهم ليست في خطر" مضيفا أن التحقيق جار.