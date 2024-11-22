شهداء وجرحى من المسعفين في القطراني بقضاء جزين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن العدو الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمنشآت الاسعافية في الجنوب مراكما جرائم الحرب الموصوفة.



وقال البيان: "للمرة الثانية اليوم على التوالي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي فريقا تابعا لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".