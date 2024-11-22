العدوان الإسرائيلي لم يمنع اللبنانيين من الاحتفاء بعيد الاستقلال

لم يمنع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، اللبنانيين من الاحتفاء بعيد الاستقلال الواحد والثمانين.



وقد أقيمت فعاليات متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية.