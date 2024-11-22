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ميقاتي إستقبل تيمور جنبلاط وتلقى سلسلة برقيات تهنئة بذكرى الاستقلال

أخبار لبنان
2024-11-22 | 09:39
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ميقاتي إستقبل تيمور جنبلاط وتلقى سلسلة برقيات تهنئة بذكرى الاستقلال
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ميقاتي إستقبل تيمور جنبلاط وتلقى سلسلة برقيات تهنئة بذكرى الاستقلال

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط في دارته في بيروت، وجرى عرض للأوضاع الراهنة والجهود المبذولة لوقف اطلاق النار.

وشارك في اللقاء النائب وائل ابو فاعور.

برقيات الاستقلال

وتلقى رئيس الحكومة سلسلة برقيات تهنئة بالاستقلال ابرزها من الحبر الاعظم البابا فرنسيس جاء فيها: "ان ذكرى الاستقلال مناسبة لي لكي اعبّر لكم عن صلاتي الحارة لشعبكم الذي يعاني من تداعيات الحرب ولاسيما المصابين والمفجوعين بفقدان شخص عزيز او خسارة منازلهم.ليبلسم الله جراح المصابين ويقوي المسعفين ومن يساعدهم ويمنح الراحة الابدية للمتوفين. اصلي الى الله لكي يلهم الجميع وقف آلة القتل في المنطقة،وأن يبقى اللبنانيون على اختلاف طوائفهم موحدين ومتعاضدين في الملمات".

ملك الاردن

كما تلقى رئيس  الحكومة برقية من ملك الاردن عبدالله الثاني جاء فيها: "يأتي عيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة هذا العام والأشقاء في لبنان يواجهون حربا اسرائيلية طائلة تستوجب بذل كل الجهود لوقفها. ونؤكد في هذه المناسبة دعم الأردن لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووقوفنا الكامل الى جانب الأشقاء اللبنانيين في وجه العدوان الاسرائيلي الغاشم ومواصلة العمل معكم ومع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان. ندعو الله جلّ وعلا أن يعيد هذه المناسبة على دولتكم بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب اللبناني الشقيق وهو ينعم بالامن والاستقرار".

ملك بريطانيا

وتلقى ميقاتي برقية تهنئة من ملك بريطانيا تشارلز الذي "تمنى استمرار العلاقات الوطيدة بين لبنان والمملكة المتحدة، وأن يستمر التعاون المشترك من أجل احلال السلام ومعالجة القضايا المتصلة بتغيّر المناخ أيضا". 

رئيس حكومة روسيا 

وتلقى رئيس الحكومة برقية تهنئة من رئيس حكومة روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين جاء فيها: "تربط روسيا ولبنان تقليديا أواصر صداقة، وانا متأكيد أن التعامل النشيط عبر حكومتينا سيساعد على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والانساني وتحقيق المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في المجالات كافة. يدين الجانب الروسي استخدام القوة من قبل اسرائيل ضد المدن والقرى اللبنانية. ونؤكد دعم سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها. اتمنى لكم، السيد ميقاتي المحترم، دوام الصحة والنجاحات الجديدة في خدمتكم المسؤولة ، وللشعب اللبناني السلام والرخاء".

رئيس وزراء ارمينيا

وتلقى رئيس الحكومة برقية تهنئة من رئيس وزراء أمينيا نيكول باشينيان جاء فيها: تقوم العلاقات بين أرمينيا ولبنان على الصداقة القديمة والتعاون المتبادل والاحترام المتبادل بين الشعبين، وهو ما يميز المستوى الحالي للعلاقات السياسية بين أرمينيا ولبنان. إننا نشعر بالقلق العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط، وخصوصا في لبنان، ونعتبر استهداف السكان المسالمين والبنية التحتية المدنية غير مقبول.
تدعم جمهورية أرمينيا سلامة أراضي لبنان وسيادته وحرمة حدوده، وتشارك وتساهم من خلال المشاركة الأرمنية في قوات حفظ السلام في تعزيز أمن لبنان. في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان، أتمنى لكم القوة والشجاعة في جهودكم للتغلب على التحديات والوصول بالبلاد إلى وجهة سلمية".

كما تلقى برقية تهنئة من الأمينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو.

أخبار لبنان

ميقاتي

تيمور جنبلاط

برقيات تهنئة

الاستقلال

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