الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليونيفيل: إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان
أخبار لبنان
2024-11-22 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليونيفيل: إصابة 4 جنود إيطاليين من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان
أعلنت "اليونيفيل"، انه "في وقت سابق من اليوم، أصاب صاروخان من عيار 122 ملم مقر قيادة القطاع الغربي في شمع، مما أدى إلى جرح أربعة جنود حفظ سلام ايطاليين، وهم يتلقون العلاج الآن في مستشفى القاعدة. ولحسن الحظ، لا توجد إصابات تهدد الحياة".
وقالت في بيان: "الصواريخ، التي أطلقها على الأرجح حزب الله أو الجماعات التابعة له، أصابت ملجأ ومنطقة لوجستية تستخدمها الشرطة العسكرية الدولية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية القريبة. اشتعلت النيران في أحد الهياكل المتضررة، لكن أفراد القاعدة أطفأوا الحريق بسرعة. وهذا هو الهجوم الثالث على قاعدة اليونيفيل في شمع خلال أسبوع.
واضافت: "يأتي هجوم اليوم وسط قصف عنيف ومناوشات برية في منطقتي شمع والناقورة في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة".
وحثّت "الأطراف المتقاتلة بشدة على تجنب القتال بالقرب من مواقعها، داعبة الى "احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وموظفيها في جميع الأوقات".
واشارت الى أن "أي هجوم ضد جنود حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701".
ولفتت الى أن "الاستهداف المتعمد أو العرضي لقوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان يجب أن يتوقف على الفور لضمان سلامتهم واحترام القانون الدولي".
أخبار لبنان
أخبار دولية
إصابة
إيطاليين
السلام
لبنان
التالي
أسرار الصحف 22-11-2024
في الجنوب… استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الجوية والبرية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-15
اليونيفيل: قذيفة مدفعية أصابت مقر القطاع الغربيّ في جنوب لبنان ولم تنفجر ولا إصابات بين قوات حفظ السلام
آخر الأخبار
2024-11-15
اليونيفيل: قذيفة مدفعية أصابت مقر القطاع الغربيّ في جنوب لبنان ولم تنفجر ولا إصابات بين قوات حفظ السلام
0
أخبار لبنان
2024-11-07
اليونيفيل: إصابة خمسة من جنود حفظ السلام وصلوا حديثًا إلى لبنان جراء هجوم بطائرة مسيرة في صيدا
أخبار لبنان
2024-11-07
اليونيفيل: إصابة خمسة من جنود حفظ السلام وصلوا حديثًا إلى لبنان جراء هجوم بطائرة مسيرة في صيدا
0
خبر عاجل
2024-10-13
الجيش الإسرائيلي: دبابة تابعة لنا كانت تحاول إجلاء جنود مصابين تراجعت عدة أمتار داخل موقع لليونيفيل في جنوب لبنان وغادرت الموقع فور توقف النيران ولم يشكّل نشاطنا أي خطر على قوات اليونيفيل خلال الواقعة
خبر عاجل
2024-10-13
الجيش الإسرائيلي: دبابة تابعة لنا كانت تحاول إجلاء جنود مصابين تراجعت عدة أمتار داخل موقع لليونيفيل في جنوب لبنان وغادرت الموقع فور توقف النيران ولم يشكّل نشاطنا أي خطر على قوات اليونيفيل خلال الواقعة
0
آخر الأخبار
2024-10-13
نتنياهو: رفض سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني تركهم رهائن بيد حزب الله ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر
آخر الأخبار
2024-10-13
نتنياهو: رفض سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني تركهم رهائن بيد حزب الله ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:35
وزارة الصحة: 3645 شهيدًا و15355 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 62 شهيدًا و111 جريحًا
أمن وقضاء
13:35
وزارة الصحة: 3645 شهيدًا و15355 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 62 شهيدًا و111 جريحًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
0
أمن وقضاء
13:22
الضاحية الجنوبية تحت القصف... مبان سويت بالأرض في الشياح والغبيري
أمن وقضاء
13:22
الضاحية الجنوبية تحت القصف... مبان سويت بالأرض في الشياح والغبيري
0
أخبار لبنان
13:09
المكاري شارك في أعمال المجلس الحكومي الدولي لتنمية الإعلام... وادانة لاستهداف الصحافيين اللبنانيين
أخبار لبنان
13:09
المكاري شارك في أعمال المجلس الحكومي الدولي لتنمية الإعلام... وادانة لاستهداف الصحافيين اللبنانيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:03
النائبة بولا يعقوبيان لـ”جدل”: بلدنا محكوم من مافيا فيأخذوننا من حرب إلى مصيبة ولم نترك كنوّاب مستقلين عملية ضغط ديمقراطية لم نقم بها لإنقاذ الوطن
آخر الأخبار
15:03
النائبة بولا يعقوبيان لـ”جدل”: بلدنا محكوم من مافيا فيأخذوننا من حرب إلى مصيبة ولم نترك كنوّاب مستقلين عملية ضغط ديمقراطية لم نقم بها لإنقاذ الوطن
0
أمن وقضاء
2024-11-19
الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان
أمن وقضاء
2024-11-19
الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
06:42
بعد ليلٍ حذر.. سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
06:42
بعد ليلٍ حذر.. سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
0
فنّ
2024-09-02
"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)
فنّ
2024-09-02
"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
0
أخبار دولية
13:37
الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على نتنياهو وغالانت... وهذا ما قاله الخبير الدستوري شبلي الملاط عن القرار
أخبار دولية
13:37
الجنائية الدولية أصدرت أمراً بالقبض على نتنياهو وغالانت... وهذا ما قاله الخبير الدستوري شبلي الملاط عن القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
0
أمن وقضاء
13:22
الضاحية الجنوبية تحت القصف... مبان سويت بالأرض في الشياح والغبيري
أمن وقضاء
13:22
الضاحية الجنوبية تحت القصف... مبان سويت بالأرض في الشياح والغبيري
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:05
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:05
مقدمة النشرة المسائية 22-11-2024
0
أمن وقضاء
12:36
الأبعاد العسكرية لإسرائيل بعزل مرجعيون عن النبطية وشد الخناق على الساحل الجنوبي مع اللواء المتقاعد جورج شريم
أمن وقضاء
12:36
الأبعاد العسكرية لإسرائيل بعزل مرجعيون عن النبطية وشد الخناق على الساحل الجنوبي مع اللواء المتقاعد جورج شريم
0
أخبار لبنان
10:02
الـLBCI تعاين الأضرار الناجمة عن الغارتين اللتين إستهدفتا الشياح ظهر اليوم
أخبار لبنان
10:02
الـLBCI تعاين الأضرار الناجمة عن الغارتين اللتين إستهدفتا الشياح ظهر اليوم
0
أخبار لبنان
08:47
العدوان الإسرائيلي لم يمنع اللبنانيين من الاحتفاء بعيد الاستقلال
أخبار لبنان
08:47
العدوان الإسرائيلي لم يمنع اللبنانيين من الاحتفاء بعيد الاستقلال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
2
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
3
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
4
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
5
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
6
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
7
أخبار لبنان
05:19
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الشياح
أخبار لبنان
05:19
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الشياح
8
أخبار لبنان
01:31
تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..
أخبار لبنان
01:31
تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More