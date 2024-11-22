مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل تنفيذ مشروع "كنف 3 "

يواصل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، تنفيذ مشروع "كنف 3 "في لبنان للعام 2024، بالتعاون مع جمعية "الايادي البيضاء".



ويشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحال المتخصصة في بيع الألبسة الذي يتعاون مع المركز في مدينة طرابلس وبيروت، حيث استفاد 470 طفلا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع اللبناني المضيف في طرابلس، بيروت، عرمون وضواحيها.