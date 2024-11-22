حاصباني من مؤتمر مالطا: لمنع إستعمال لبنان منصة للحروب

ألقى النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني كلمة في منتدى حزب الشعب الاوروبي في مالطا، ممثلًا رئيس حزب "القوات الللبنانية" سمير جعجع، ورافقته مسؤولة العلاقات مع الاحزاب الأوروبية في القوات إلسي عويس.وتحدث حاصباني ضمن حلقة نقاش شارك فيها عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة والبرلمان الأوروبيين وشركاء لحزب الشعب من منطقة المتوسط، حيث عرض الوضع القائم في لبنان بالوقائع والأرقام وطرح الحلول العملية لاستقرار مستدام في لبنان، خاصةً تلك المرتبطة بعمل الاتحاد الأوروبي وتحديدًا في منطقة البحر المتوسط والتي استحدث الاتحاد مقعدًا وزاريًا جديدًا مخصصًا لها.وشدد على "أهمية مساهمة دول الاتحاد الأوروبي للوصول إلى حلول مستدامة في لبنان تمنع استعماله منصة للحروب التي تنطلق منه او تشن عليه عبر تطبيق القرارات الدولية، والحفاظ على الديموقراطية والحريات من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بحسب الدستور".وتطرق إلى "ضرورة دعم لبنان بإعادة النازحين السوريين في ظل النزوح الداخلي الذي يضيف على لبنان تحديات جديدة"، لافتًا إلى أن "ثمة ٤٠٠ الف نازح سوري عادوا طوعًا إلى سوريا بسبب الحرب في لبنان، وهذا إثبات انه من الممكن ان يقوموا بذلك من دون عوائق".وتناول حاصباني "الدور الذي تلعبه ايران في المنطقة، والحرب القائمة بين ايران وإسرائيل والتي يدفع ثمنها الشعب اللبناني من خلال وجود سلاح "حزب الله" كذراع للنظام الإيراني في لبنان، ومقاربة وحدة الساحات"، وأكد "ضرورة تحييد لبنان من هذا الصراع".وكانت الزيارة شملت لقاءات مع عدة نواب في البرلمان الأوروبي ومسؤولين أوروبيين من بينهم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي دايفيد ماكاليستر ووزيرة شؤون منطقة المتوسط دوبرافكا سويتسا.