المكاري شارك في أعمال المجلس الحكومي الدولي لتنمية الإعلام... وادانة لاستهداف الصحافيين اللبنانيين

عقدت اليوم في مقر منظمة اليونسكو في باريس، دورة المجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لتنمية الاعلام، وهو أهم مجلس يعنى بشؤون الصحافيين. وشارك في أعماله وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ومندوب لبنان لدى اليونسكو بالوكالة السفير مصطفى أديب.



وقد أضيف بند خاص بالصحافيين اللبنانيين إلى تقرير المديرة العامة لليونسكو، المتعلق بسلامة الصحافيين وحمايتهم، بناء على طلب بعثة لبنان لدى اليونسكو.



وبعد التفاوض مع البعثات الاعضاء في المجلس المؤلف من ٣٨ دولة، تم اعتماد البند بالتوافق. وينص على إدانة استهداف الصحافيين اللبنانيين وقتلهم، ويطالب بحمايتهم ومعاقبة المعتدين عليهم.



يُشار إلى أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير الدولية المعنية بسلامة الصحافيين وخطر الإفلات من العقاب.



من ناحية أخرى، وفي مناسبة عيد الاستقلال، رُفع علم لبنان على مقرّ منظمة اليونسكو في باريس.