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خوري للـLBCI: سيتم التمديد لأعضاء مجلس القضاء الاعلى... وسأبحث مع وزير الصحة الاعتداءات على القطاع الصحي
أخبار لبنان
2024-11-22 | 14:58
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خوري للـLBCI: سيتم التمديد لأعضاء مجلس القضاء الاعلى... وسأبحث مع وزير الصحة الاعتداءات على القطاع الصحي
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري أن التعاطي مع مجلس الوزراء مستمر وأن ئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يلبي الحاجات للوزارات كلها حتى التي لا تشارك في الجلسات، مشيرا الى أنه يحضر اجتماعات اللجان من دون انقطاع.
وقال خوري في حديث للـLBCI: "نواكب التطورات لتسيير المرفق القضائي وننسق مع المساعدين القضائيين والقوى الامنية لنقل الملفات من المناطق التي تتعرض للعدوان حتى يتمكن القضاة البت فيها".
واشار الى أنه "سيتم اجراء تعديل في القانون القضائي للتمديد لأعضاء مجلس القضاء الاعلى الى حين تعيين بدائل عنهم".
وفي ملف الحرب والمفاوضات، أكد خوري أن الدولة لا تزال متمسكة بالقرار 1701 وان رئيس بري مجلس النواب نبيه بري يفاوض كمرجعية سياسية وليس كرئيس مجلس نواب وأنه مفوض بذلك.
وأعلن خوري أنه سيتواصل مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض للبحث في موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على القطاع الصحي ليبنى على الشيء مقتضاه.
رئاسيا، شدد على أن الضرورة القصوى هي لانتخاب رئيس، معتبرا أن الداخل اللبناني مسؤول بالدرجة الاولى عن الفراغ الرئاسي وأنه لا يجب ان تتأخر عملية انتخاب الرئيس.
أخبار لبنان
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