الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لقاء جمع السفير السعودي وكتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل
أخبار لبنان
2024-11-22 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لقاء جمع السفير السعودي وكتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل
إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر إقامته في اليرزة اليوم كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل والتي ضمت النواب: إبراهيم كنعان، سيمون ابي رميا، الياس بو صعب وآلان عون.
وجرى خلال اللقاء البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة، وما آلت إليه المساعي لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
أخبار لبنان
السفير
السعودي
وكتلة
اللقاء
التشاوري
النيابي
المستقل
التالي
صباح الضاحية تحت وقع الغارات
تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-09-05
معلومات للـLBCI: اللقاء الذي شهدته الرياض بين لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور السفير السعودي وليد البخاري بيّن أن الأمور مبشرة بالنسبة للبنان نظرا إلى أن الحلول موجودة والأطراف اللبنانية تظهر مرونة
آخر الأخبار
2024-09-05
معلومات للـLBCI: اللقاء الذي شهدته الرياض بين لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا بحضور السفير السعودي وليد البخاري بيّن أن الأمور مبشرة بالنسبة للبنان نظرا إلى أن الحلول موجودة والأطراف اللبنانية تظهر مرونة
0
آخر الأخبار
2024-11-19
بدء اللقاء في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان
آخر الأخبار
2024-11-19
بدء اللقاء في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان
0
أخبار لبنان
2024-11-06
لقاء بين قائد الجيش والسفير السعودي وليد البخاري
أخبار لبنان
2024-11-06
لقاء بين قائد الجيش والسفير السعودي وليد البخاري
0
آخر الأخبار
2024-11-06
لقاء يجمع السفير السعوديّ وليد البخاري في عين التينة للقاء برئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
2024-11-06
لقاء يجمع السفير السعوديّ وليد البخاري في عين التينة للقاء برئيس مجلس النواب نبيه بري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
0
أخبار لبنان
14:58
خوري للـLBCI: سيتم التمديد لأعضاء مجلس القضاء الاعلى... وسأبحث مع وزير الصحة الاعتداءات على القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:58
خوري للـLBCI: سيتم التمديد لأعضاء مجلس القضاء الاعلى... وسأبحث مع وزير الصحة الاعتداءات على القطاع الصحي
0
أمن وقضاء
14:50
فواز للـLBCI: ما يحدث مسلسل طويل ويومي... ومن غير المقبول أن يستمر إستهداف القطاع الصحي
أمن وقضاء
14:50
فواز للـLBCI: ما يحدث مسلسل طويل ويومي... ومن غير المقبول أن يستمر إستهداف القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
14:47
"الصحة" تنعى علام: عرف بقربه من الناس وخسارة كبيرة
أخبار لبنان
14:47
"الصحة" تنعى علام: عرف بقربه من الناس وخسارة كبيرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-11-21
أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
خبر عاجل
2024-11-21
أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
0
آخر الأخبار
14:09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في نهاريا وبلدات بالجليل بعد رصد تسلل مسيرة
آخر الأخبار
14:09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في نهاريا وبلدات بالجليل بعد رصد تسلل مسيرة
0
أمن وقضاء
12:36
الأبعاد العسكرية لإسرائيل بعزل مرجعيون عن النبطية وشد الخناق على الساحل الجنوبي مع اللواء المتقاعد جورج شريم
أمن وقضاء
12:36
الأبعاد العسكرية لإسرائيل بعزل مرجعيون عن النبطية وشد الخناق على الساحل الجنوبي مع اللواء المتقاعد جورج شريم
0
أخبار لبنان
15:10
لقاء جمع السفير السعودي وكتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل
أخبار لبنان
15:10
لقاء جمع السفير السعودي وكتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الجيش الاسرائيلي يصل الى حافة نهر الليطاني ويفصل مرجعيون عن النبطية
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الجيش الاسرائيلي يصل الى حافة نهر الليطاني ويفصل مرجعيون عن النبطية
0
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في عيد الإستقلال اللبناني المغترب إلى جانب اللبناني النازح والصورة: وطن وقلب واحد
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في عيد الإستقلال اللبناني المغترب إلى جانب اللبناني النازح والصورة: وطن وقلب واحد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين النزوح والمرض... آلاف النازحين يعيشون المعاناة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين النزوح والمرض... آلاف النازحين يعيشون المعاناة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مبادرة من Khoury Home بهدف إضاءة كل بيت في عيد الميلاد!
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مبادرة من Khoury Home بهدف إضاءة كل بيت في عيد الميلاد!
0
رياضة
14:03
لبنان يتحدى كل المآسي ويحقق فوزًا غاليًا في دبي على الإمارات ليبقى من دون خسارة في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
رياضة
14:03
لبنان يتحدى كل المآسي ويحقق فوزًا غاليًا في دبي على الإمارات ليبقى من دون خسارة في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
0
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
2
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
3
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
4
خبر عاجل
12:54
أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته
خبر عاجل
12:54
أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته
5
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
6
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
7
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
8
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More