لقاء جمع السفير السعودي وكتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر إقامته في اليرزة اليوم كتلة اللقاء التشاوري النيابي المستقل والتي ضمت النواب: إبراهيم كنعان، سيمون ابي رميا، الياس بو صعب وآلان عون.وجرى خلال اللقاء البحث في مختلف المستجدات في لبنان والمنطقة، وما آلت إليه المساعي لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للدفع بإتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية.