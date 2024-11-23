إعلام اسرائيلي يرجح أن غارة البسطة استهدفت القيادي في حزب الله طلال حمية... وهذه نبذة عنه





وتم تعيين حمية لقيادة قسم العمليات في حزب الله بعد أن استهداف إسرائيل لإبراهيم عقيل، رئيس العمليات العسكرية لحزب الله، في غارة على بيروت في 20 أيلول الفائت.



من هو طلال حمية؟ أعلنت صحيفة تايمز او ازرايل أن "شائعات تسري في وسائل الإعلام العبرية ومواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن هدف الضربة الإسرائيلية الضخمة في وسط بيروت صباح اليوم كان إما الزعيم الجديد لحزب الله نعيم قاسم أو الضابط الكبير في حزب الله طلال حمية."وتم تعيين حمية لقيادة قسم العمليات في حزب الله بعد أن استهداف إسرائيل لإبراهيم عقيل، رئيس العمليات العسكرية لحزب الله، في غارة على بيروت في 20 أيلول الفائت.

وطلال حمية هو القائد التنفيذي للوحدة "910" وهي وحدة العمليات الخارجية التابعة لحزب الله، والمسؤولة عن تنفيذ عمليات الحزب خارج الأراضي اللبنانية.



وحمية هو طلال حسين حميّة المُكنّى بـ "أبي جعفر" والمُلقَّب بـ "الشبح" من قِبل "القيادات العسكرية الإسرائيلية" بسبب عدم وجود أية أوراق ثبوتية رسمية له، بحسب المعلومات المتداولة.