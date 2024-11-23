اتصال بين ماكرون وبايدن حول وقف اطلاق النار في لبنان... وهذا ما شددا عليه

ناقش رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن الحاجة الملحة لاستعادة السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط، وذلك خلال اتصال بينهما أمس الجمعة.



وشدد الرئيسان على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.



وفيما يتعلق بلبنان على وجه الخصوص، فإن فرنسا والولايات المتحدة تنسقان بشكل وثيق لتحقيق وقف لإطلاق النار على الخط الأزرق يسمح بعودة النازحين إلى ديارهم بأمان، على أساس القرار 1701 واحترام سيادة لبنان، بحسب ما جاء في بيان الاليزيه.









