أمين شري من البسطا: لا وجود لأي شخصية حزبية في المبنيين المستهدفين

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري أن لا وجود لأي شخصية حزبية في المبنيين المستهدفين في منطقة البسطا - بيروت.



وقال في تصريح له خلال تفقده الأضرار التي خلفتها الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا: "هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى ولكن لا وجود لأي شخصية حزبية لها أي عنوان أو موقع".



وأشار الى أن هذا هو الاعتداء الثامن على بيروت.