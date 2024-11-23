جرحى في غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية ومرجعيون

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، حصيلة سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قضاءي النبطية ومرجعيون:



- زفتا - قضاء النبطية: أربعة جرحى



- ميفدون - قضاء النبطية: خمسة جرحى



- مدينة النبطية: ثلاثة جرحى



- دبين - قضاء مرجعيون: جريحان.