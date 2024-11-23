الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جرحى في غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية ومرجعيون

أخبار لبنان
2024-11-23 | 09:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جرحى في غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية ومرجعيون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جرحى في غارات إسرائيلية على قضاءي النبطية ومرجعيون

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، حصيلة سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قضاءي النبطية ومرجعيون: 

- زفتا - قضاء النبطية: أربعة جرحى 

- ميفدون - قضاء النبطية: خمسة جرحى 

- مدينة النبطية: ثلاثة جرحى 

- دبين - قضاء مرجعيون: جريحان.

أخبار لبنان

الغارات الإسرائيلية

النبطية

مرجعيون

LBCI التالي
شهداء وعشرات الجرحى نتيجة استهداف الطيران الاسرائيلي لأحد المباني في البسطة الفوقا
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الجيش الاسرائيلي يصل الى حافة نهر الليطاني ويفصل مرجعيون عن النبطية

LBCI
أمن وقضاء
12:36

الأبعاد العسكرية لإسرائيل بعزل مرجعيون عن النبطية وشد الخناق على الساحل الجنوبي مع اللواء المتقاعد جورج شريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-22

في النبطية...الغارات الإسرائيلية متواصلة

LBCI
خبر عاجل
2024-11-22

معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:27

ميقاتي اتصل بميلوني متضامنا: آمل ألا يؤثر الاعتداء على اليونيفيل على تصميمكم على دعم لبنان

LBCI
أخبار دولية
11:21

أدرعي: رئيس الأركان الاسرائيلي وقائد القيادة المركزية أجريا تقييمًا مشتركًا للأوضاع حول القضايا الأمنية الاستراتيجية

LBCI
أخبار لبنان
11:00

رئيس بلدية ديرميماس: نعمل لإجلاء الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
10:00

السفير السعودي استقبل كتلة "التوافق الوطني"... وهذا ما جرى بحثه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:43

قناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخين في مناطق مفتوحة بكريات شمونة ومحيطها دون وقوع إصابات بشرية

LBCI
آخر الأخبار
14:38

رئيس دائرة المستشفيات في وزارة الصحة هشام فواز للـLBCI: دار الأمل ليست أي مستشفى وما يحدث مسلسل طويل ويومي من دون أي رادع

LBCI
خبر عاجل
12:54

أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:35

هكذا بدا المشهد من النبطية ظهر اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:05

أعمال رفع الأنقاض مستمرة في شمسطار بعد استهداف مبنى من ٣ طبقات (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:39

المواجهات مستمرة في الخيام... إليكم آخر المستجدات الميدانية في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
08:31

بعد استهداف البسطا في بيروت... إليكم آخر المعطيات من الداخل الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

أعمال رفع الأنقاض في البسطا مستمرة... وهذه آخر المستجدات

LBCI
خبر عاجل
06:57

لحظة الغارة الثانية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:36

إليكم آخر التطورات من بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:35

هكذا بدا المشهد من النبطية ظهر اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:35

الاستهدافات في صور مستمرة... وهذه آخر المستجدات في المنطقة

LBCI
أمن وقضاء
04:01

آخر مستجدات الميدان الجنوبي... مواجهات عنيفة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:26

تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

LBCI
خبر عاجل
02:47

مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل استهدفت فجر اليوم في بيروت مبنى كان يتواجد فيه رئيس دائرة العمليات في حزب الله محمد حيدر ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت

LBCI
خبر عاجل
12:54

أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته

LBCI
أخبار لبنان
01:19

تحذير اسرائيلي لسكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
00:02

إعلام إسرائيلي: ترجيح أن المستهدف في غارة بيروت هو المسؤول في حزب الله طلال حمية

LBCI
خبر عاجل
05:39

اسرائيل تحذر سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إعلام اسرائيلي يرجح أن غارة البسطة استهدفت القيادي في حزب الله طلال حمية... وهذه نبذة عنه

LBCI
خبر عاجل
06:57

لحظة الغارة الثانية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More