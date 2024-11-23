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السفير السعودي استقبل كتلة "التوافق الوطني"... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2024-11-23 | 10:00
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السفير السعودي استقبل كتلة "التوافق الوطني"... وهذا ما جرى بحثه
إستقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري،في مقر إقامته باليرزة اليوم كتلة التوافق النيابية، والتي ضمت النواب السادة: النائب فيصل كرامي، النائب حسن مراد، النائب محمد يحيى، النائب عدنان طرابلسي.
وجرى في خلال الإستقبال البحث في أبرز المستجدات السياسية الحاصلة في لبنان والمنطقة، والإتصالات الجارية لوقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من قبل اللجنة الخامسية بشأن الملف الرئاسي.
أخبار لبنان
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