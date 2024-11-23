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رئيس بلدية ديرميماس: نعمل لإجلاء الأهالي

أخبار لبنان
2024-11-23 | 11:00
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رئيس بلدية ديرميماس: نعمل لإجلاء الأهالي
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رئيس بلدية ديرميماس: نعمل لإجلاء الأهالي

أعلن رئيس بلدية ديرميماس جورج نكد أن الجيش الإسرائيلي دخل الى بلدة ديرميماس يوم أمس وتمركز عند أطراف البلدة في محيط دير مار ميما وتلة لوبية وبين بساتين الزيتون المحيطة بالبلدة، كاشفا أن هناك حوالى العشرين شخصا ما زالوا في البلدة فقط ومن بينهم سيدة حامل، وتقوم البلدية بالتواصل مع الصليب الأحمر الدولي بإجلاء الأهالي. 

وقال: "صباح اليوم وخلال قصف المقاومة لجنود العدو سقطت قذائف عدة بين المنازل في البلدة، مما تسبب باضرار مادية من دون وقوع اصابات بشرية". 

أخبار لبنان

ديرميماس

جورج نكد

الجيش الإسرائيلي

إجلاء

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