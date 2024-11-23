ميقاتي اتصل بميلوني متضامنا: آمل ألا يؤثر الاعتداء على اليونيفيل على تصميمكم على دعم لبنان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا برئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني، معبّرا عن "تضامنه ازاء الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بالأمس وادى الى اصابة أربعة جنود ايطاليين".



وقال رئيس الحكومة لميلوني: "أود أن أعرب عن تضامني العميق مع إيطاليا، وآمل الشفاء العاجل للجنود المصابين. إن ما حدث أمر غير مقبول ومع ذلك، فنحن ملتزمون باستكمال التحقيقات وسنطلعك على النتائج فور انتهائها. إن الحكومة اللبنانية تدين هذا الحادث بشدة وستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل".



وأضاف: "آمل ألا يؤثر هذا الحدث المؤسف على تصميمكم على دعم لبنان أو على دوركم الحيوي في مساعدتنا على تحقيق وقف إطلاق النار".