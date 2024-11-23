ورشة عمل بعنوان "لبنان والسعودية: نحو شراكة تحفظ التاريخ وتبني المستقبل"

نظمت جمعية الصداقة اللبنانية السعودية والمؤسسة اللبنانية للإعلام والتنمية، ورشة عمل بعنوان "لبنان والسعودية: نحو شراكة تحفظ التاريخ وتبني المستقبل"في غرفة التجارة والصناعة والزراعة، في طرابلس.



وهَدَفَ اللقاء الى إطلاق نقاش علمي وواقعي ووطني حول كيفية إعادة بناء العلاقات اللبنانية السعودية بعدما تعرّضت ما له من أضرار ونكسات بسبب حالة الاضطراب التي يعاني منها لبنان منذ عقود. وهو ما أثّر بشكل خطير على علاقاته بعمقه العربي وتركت تداعياتها المدمرة على الحياة السياسية والاقتصادية.



