"تجدد": المسؤولية مطلوبة في هذه الظروف الصعبة لحماية المدنيين من الحرب

رأت كتلة "تجدد"، أن بيروت وسائر المناطق التي لم تستهدف بالغارات الإسرائيلية، أصبحت ملاذاً آمنًا للمقيمين والنازحين الذين يحظون بالاحتضان، لذا نؤكد على بقاء بيروت وجميع هذه المناطق بمنأى عن تواجد أي شخص يمكن أن يعرّض وجوده الأهالي للخطر.وشددت الكتلة في منشور عبر موقع "فايسبوك"، على أن "المسؤولية مطلوبة في هذه الظروف الصعبة لحماية المدنيين من الحرب".