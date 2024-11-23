الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية وضع أمين سر دولة الفاتيكان في أجواء المساعي لوقف إطلاق النار

أخبار لبنان
2024-11-23 | 14:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية وضع أمين سر دولة الفاتيكان في أجواء المساعي لوقف إطلاق النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الخارجية وضع أمين سر دولة الفاتيكان في أجواء المساعي لوقف إطلاق النار

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في حاضرة الفاتيكان، بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث وضعه الوزير بوحبيب في اجواء المفاوضات الأخيرة، والمساعي لوقف إطلاق النار، والتطبيق المتوازن لقرار مجلس الأمن ١٧٠١، وعزم لبنان على تعزيز وجود الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وصولا الى الحدود.

وقد تناول البحث آخر التطورات خصوصا في ظل التصعيد الخطير الإسرائيلي، وأحداث الأيام الأخيرة.

وقد توافق الطرفان على "أهمية اعطاء أصوات الاعتدال والعقل فرصة بدلاً من ترك الساحة للتطرف، وأهمية وقف إطلاق النار". كما تباحثا بالوضع العام وتوافقا على ضرورة الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية نظرا للانعكاس السلبي للفراغ الرئاسي على التحديات التي يواجهها لبنان.

واستفسر الكاردينال بارولين بإهتمام عن النزوح في جنوب لبنان، مشددا على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في قرى الجنوب.

أخبار لبنان

عبدالله بوحبيب

الفاتيكان

بيترو بارولين

إطلاق النار

لبنان

LBCI التالي
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل وصول المنخفض الجوي
اجتماعات هوكشتاين "المحدودة" في اسرائيل تدل على هذه الأمور (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-22

يديعوت أحرونوت: تقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-21

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار: إسرائيل أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-20

صحفي من أكسيوس على موقع إكس: هوكستين سيجتمع مع نتنياهو غدًا الخميس لبحث إتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-20

المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي: أيّ اتفاق يجب أن يؤدّي إلى وقف سريع لإطلاق النار وعدم انتهاك السيادة اللبنانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:06

حريق في مبنى "راديو سترايك" في سن الفيل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:30

إليكم الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الجمعة...

LBCI
أخبار لبنان
14:23

شهيدان من المسعفين و4 جرحى جراء ملاحقتهم بالمسيرات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التاريخ كسلاح: هكذا يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الآثار لتزوير السردية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:35

أدرعي يحذر سكان قطاع غزة..

LBCI
آخر الأخبار
09:53

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على أطراف أرنون

LBCI
صحف اليوم
01:12

قيادة الجيش أنجزت الترتيبات الخاصة بالانتشار في الجنوب فور التوصل إلى وقف النار (الأنباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
2024-11-22

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:06

حريق في مبنى "راديو سترايك" في سن الفيل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التاريخ كسلاح: هكذا يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الآثار لتزوير السردية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل تُسقط صواريخ خارقة للتحصينات في بيروت... وحزب الله: ما من شخصية في المبنى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الغارات الاسرائيلية مستمرة على الضاحية... هكذا يبدو المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الجيش الاسرائيلي يدخل احياء في البياضة بعد مواجهات عنيفة ويعزل مرجعيون عن النبطية مجددا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

جني محصول زيتون الكفير الجنوبية وسط قلق المزارعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إسرائيل هددت باستمرار عمليات الاغتيال في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

اختفاء إسرائيلي في الإمارات منذ الخميس... إليكم آخر المعطيات

LBCI
أخبار لبنان
12:52

ورشة عمل بعنوان "لبنان والسعودية: نحو شراكة تحفظ التاريخ وتبني المستقبل"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:26

تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

LBCI
خبر عاجل
02:47

مصدر أمني لهيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل استهدفت فجر اليوم في بيروت مبنى كان يتواجد فيه رئيس دائرة العمليات في حزب الله محمد حيدر ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت

LBCI
أخبار لبنان
01:19

تحذير اسرائيلي لسكان هذه المباني في الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
00:02

إعلام إسرائيلي: ترجيح أن المستهدف في غارة بيروت هو المسؤول في حزب الله طلال حمية

LBCI
خبر عاجل
05:39

اسرائيل تحذر سكان الحدث وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إعلام اسرائيلي يرجح أن غارة البسطة استهدفت القيادي في حزب الله طلال حمية... وهذه نبذة عنه

LBCI
خبر عاجل
06:57

لحظة الغارة الثانية التي استهدفت الضاحية الجنوبية قبل قليل

LBCI
أخبار لبنان
04:55

اتصال بين ماكرون وبايدن حول وقف اطلاق النار في لبنان... وهذا ما شددا عليه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More