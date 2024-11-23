إليكم الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الجمعة...

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفيه أن الغارات الإسرائيلية ليوم أمس الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 25 شهيدا و 58 جريحا.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3670 شهيدا و15413 جريحا.