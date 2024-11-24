أدرعي إلى سكان الجنوب: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي ويحظر عليكم التوجه جنوبًا

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:



🔸 زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, القصيبة



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر… pic.twitter.com/gcmMaKAFqo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي بيانًا عاجلًا إلى سكان الجنوب اللبنانيّ في القرى والبلدات التالية:زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, القصيبةوكتب عبر اكس: “نشاطات “حزب الله” تجبر الجيش الإسرائيليّ للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكممن أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء من دون تأخير.كل من هو موجود قرب عناصر “حزب الله” أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك.”