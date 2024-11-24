أدرعي: هاجمنا بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدوديّ شمال البقاع

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش هاجم بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي شمال البقاع.

وقال عبر اكس إنّ “حزب الله” يستخدمها، لنقل الأسلحة.

ودعا السلطات السورية واللبنانية إلى العمل لمنع استخدام المعابر المدنية.

وكتب: “أغارت طائرات حربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أمس بشكل دقيق على بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية الحدودي في شمال البقاع حيث يستخدم حزب الله هذه البنى التحتية لنقل الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان.

يستغل حزب الله المعابر المدنية ومن ضمنها معبر جوسية لنقل الأسلحة التي يعود مصدرها إلى ايران عبر سوريا حيث يتم استخدام هذه الوسائل القتالية في الأعمال ضد إسرائيل.

يتحكم النظام السوريّ في معبر جوسية حيث يتم تفعيله من قبل الأمن العسكريّ السوريّ لتتحمل الوحدة 4400 في حزب الله وهي وحدة التسلح والتعاون مسؤولية نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا.

سيواصل الجيش العمل لاحباط نقل هذه الوسائل القتالية لحزب الله ويدعو السلطات السورية واللبنانية إلى العمل لمنع استخدام المعابر المدنية.”



