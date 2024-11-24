بوريل: مستعدون لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو

أكّد مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل أنّه اختار أن يختتم تفويضه في بيروت، بسبب ما يحصل فيها وفي الشرق الأوسط وهذا ما يضع المجتمع الدوليّ أمام امتحان.

وقال إنّ هذا النزاع قد اتخذ نطاقًا دوليًا وعلى المجتمع الدوليّ أن يتحركّ وغياب السلام ثمنه ارتفع.

ودعا إلى وقف إطلاق النار فورًا وتطبيق قرار ١٧٠١ فورًا من الفرقاء جميعهم وفي الوقت نفسه.

وثمّن الجهود التي تقوم بها كلّ من أميركا وفرنسا.

وحثّ الحكومة الاسرائيلية على وقف قراراها في شأن منع الاونروا من القيام بدورها في غزة.

كما حثّ الدول للعمل على وقف المجازر في غزة أيضًا.

وأعلن الاستعداد لدعم الجيش اللبنانيّ بـ٢٠٠ مليون يورو.

وقال: “الشعب اللبنانيّ أظهر كرمًا خصوصًا بعد العدد الكبير الذي شهده من النازحين الهاربين من الجنوب.”