ميقاتي: استهداف مركز للجيش في الجنوب يمثّل رسالة دموية مباشرة برفض التوصل إلى وقف إطلاق النار

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي انّ استهداف الجيش الإسرائيليّ بشكل مباشر مركزًا للجيش في الجنوب وسقوط شهداء وجرحى يمثّل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.

وقال، في بيان: “هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين وهو أمر برسم المجتمع الدوليّ الساكت على ما يجري في حق لبنان.”

وأضاف: “الرسائل الاسرائيلية الرافضة لأيّ حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الاميركيّ- الفرنسيّ لوقف اطلاق النار في ايلول الفائت، ها هو مجددًا يكتب بالدم اللبنانيّ رفضًا وقحًا للحل الذي يجري التداول بشأنه.”

ودعت الحكومة التي عبّرت عن التزامها بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد.